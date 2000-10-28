В Иркутске продолжают акцию по донорству костного мозга 14:21, 24 апреля 2018 г.



Жители могут сдать кровь на типирование и попасть в национальный реестр имени Васи Перевозчикова - мальчика из Удмуртии, который умер от лейкоза. Процедуру проводят во всех филиалах лаборатории "Инвитро" нее только в областном центре, но и в Братске и Ангарске.

А завтра, 25 апреля, в акции смогут поучаствовать студенты иркутских вузов. Забор крови пройдет с трех часов дня на выезде - в санитарно-гигиеническом корпусе медуниверситета. Показания: отсутствие хронических заболеваний. Данные исследования также занесут в национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. К донору обратятся, если стволовые клетки подошли кому-то из больных. При лейкозе всего 5% костного мозга способны спасти жизнь, даже когда все остальное лечение уже бессильно.