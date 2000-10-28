Книжный фестиваль в Иркутске отменили 14:17, 24 апреля 2018 г.



И все из-за санкций. Об этом сообщил на своей странице в facebook один из организаторов мероприятия Борис Куприянов.

Дело в том, что спонсирует фестиваль благотворительный фонд Олега Дерипаски, а предприятия этого бизнесмена сейчас терпят огромные убытки из-за санкций США. Планировали, что литературная площадка будет работать с 18 по 20 мая и ждали в гости таких именитых писателей, как Дмитрий Глуховский, Гузель Яхина и Андрей Геласимов. Тем временем организаторы фестиваля пообещали приложить все усилия, чтобы в 2019 году мероприятие все-таки состоялось.