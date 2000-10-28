Главу поселка Листвянка Александра Шамсудинова отправили под домашний арест 14:15, 24 апреля 2018 г.



Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Он якобы выдавал разрешения на строительство жилых домов в природоохранной зоне на берегу Байкала. Полицейские провели в доме и на работе у главы обыски, изъяли документацию, назначили экспертизы. Жители поселка не согласны с решением следственных органов и уже составляют петицию. Также выложили в сеть фотографии с требованием освободить мэра. Они уверены, что внимание следственных органов связано с махинациями нового руководителя местного рынка.