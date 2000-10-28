Более 40 пьяных водителей задержали полицейские на дорогах Иркутска всего за два дня 14:12, 24 апреля 2018 г.



55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Пискунова. На требование инспекторов остановиться отреагировал не сразу. Сказалась порция горячительных напитков. 30-летний лихач управлял "Короллой" на улице Булавина. Далеко уехать не удалось. Врезался в пешеходное металлическое ограждение в районе 139-го детского сада.

Следующей ночью на автодороге Иркутск-Оса-Усть-Уда водитель "Камри" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Исудзу Форвард", который двигался в противоположном направлении. Виновник ДТП также был нетрезв. Теперь всех водителей ждет наказание. Это штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Ну а если пьяная езда повторится, лихачам грозит лишение свободы. Да и штраф в этом случае может увеличиться в 10 раз.