"Кубок ярости" разыграют в Иркутске 18:16, 20 апреля 2018 г.



Турнир по смешанному боевому единоборству ММА проходит в "Байкал-Арене". Завтра состоится жеребьевка спортсменов и показательные поединки по универсальной борьбе среди участников от 6 до 11 лет. А 22 числа, в воскресенье, начнутся серьезные бои. В двух весовых категориях пройдут поединки за чемпионские пояса.

Специальный гость соревнований - профессиональный боец ММА Михаил Мохнаткин, один из лучших тяжеловесов в России. Сегодня он провел мастер-класс для спортсменов. И рассказал, например, о самом запоминающемся бое. "Бой с Фабио Мальдонадо. Наверное, сейчас снова будут об этом говорить. Потому что будет у него защита пояса 5 мая в Новосибирске. Будет защищать пояс против Никиты Крылова. Уверен, что будет очень интересное сражение", - сказал Михаил Мохнаткин, чемпион Европы и мира по боевому самбо.

Это уже второй турнир в рамках гран-при в Иркутске. В этот раз приехало не меньше 600 спортсменов из восьми регионов России. Конкуренция будет серьезной, организаторы отмечают высокий уровень подготовки участников. Иркутская область представит более 30 команд.