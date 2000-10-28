Международная компания "Институт идентичности" представила концепцию стиля Иркутска 18:09, 20 апреля 2018 г.



Город вне координат и правил. Таким увидели Иркутск специалисты по формированию стиля территорий. Международная компания под названием "Институт идентичности" еще летом выиграла аукцион. Заказчик - администрация города - поручила разработать бренд Иркутска. Представленный результат горожане оценили очень неоднозначно.

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Как создается концепция стиля города? Сначала исследование. Иркутянам задавали вопрос: что для вас город? Так выделили ключевые слова: Байкал, декабристы, деревянное зодчество, бабр и так далее. Затем в каждом разглядели особенный иркутский смысл. Ангара - это движение, декабристы - воля, наличник - расширение пространства, изнутри вовне. Бабр, по мнению специалистов из Москвы, показывает независимость мышления иркутян, а сейсмичность - это наша устойчивость. Парадоксально... Но так родилась концепция Иркутска.

Ключевые слова для Иркутска, по мнению разработчиков, - заряд, подъем, переворот. Заряд внутренней энергии, подъем на новые ступени сознания, переворот в мышлении. И вот, наконец, квинтэссенция Иркутскости. Выражена она в призыве "Включайся!". Шрифт и оттенки в надписях - часть разработанной концепции. Цвета намеренно выбраны яркие. Как город, в котором "жить трудно, но интересно". Для Иркутска, говорят специалисты по стилю, актуален жанр перфоманса, здесь нужно строить небанальные здания и ставить сбивающие с толку арт-объекты. Не для жителей - для туристов. И разрабатывать стиль нужно, чтобы презентовать город гостям. "Чтобы, с одной стороны, туристы понимали, зачем они едут и что они получат. То есть, на самом деле, логотип им не нужен и картинки им не нужны. Потому что ну какой от них толк? Но они должны понять, что они здесь почувствуют, что в них изменится, как они могут свой потенциал реализовать. И, соответственно, для жителей города это тоже полезно, потому что это может быть как минимум общим вектором развития", - считает Сергей Клещёв, арт-директор "Института идентичности".

Итоги своей 8-месячной работы Институт идентичности представил членам общественной палаты города и бизнесменам в туристической отрасли. Реакция - моментальная. Уже второй день в соцсетях идет поток удивления, возмущения, негодования. Такой "бренд" предлагают переименовать в "бред", отмечают, что концепция может подойти абсолютно любому городу и что авторы провели за работой не больше трех часов. Что не стоит потраченных из бюджета миллиона трехсот тысяч рублей. Впрочем, умеренные указывают: может, и не все хорошо, но есть поле для дискуссий. "Что получилось и не получилось, нужно еще смотреть. Вчера была представлена концепция. Не готовое решение, не рецепты "делайте вот так и сяк, и будет вам счастье", конечно, нет. Была представлена концепция. На мой взгляд, достаточно профессиональная. Которая, безусловно, должна дорабатываться, трансформироваться, вживаться в наши реалии", - сказала Диана Салацкая, член общественной палаты г.Иркутска.

А пока гости проведут еще одну презентацию. В субботу в новом пространстве "Точка кипения".