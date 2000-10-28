Берег Иркута превратился в кладбище животных 16:50, 20 апреля 2018 г.



В поселке Селиваниха, как только сошел снег, люди увидели трупы собак. Чего опасаются местные жители?

Весной на берегу Иркута в районе Селиванихи расцветают совсем не подснежники. Трупы животных местные жители находят ежегодно, как только сходит снег. Сейчас буквально в радиусе нескольких метров лежат тела трех больших собак. Видно, что кто-то принес их сюда намеренно: животные закутаны в полиэтиленовые мешки, на некоторых цепи. Больше всего людей смущает то, что тела животных лежат прямо на берегу, возле воды. "Это же экологическая катастрофа может возникнуть. Такие вещи не допустимы. Это должно устраняться немедленно. Но ничего не происходит, все это лежит месяцами, годами. И неизвестно, по какой причине умерло то или иное животное", - говорит Игорь Карпов, житель поселка Селиваниха.

Не исключено, что в районе появились живодеры. Однако находят на берегу не только мертвых собак, но и туши баранов. Поэтому местные жители склонны винить фермеров. В поселке есть большое сельское хозяйство. Но сами животноводы это, конечно, отрицают. "По поводу того, что мои животные валяются где-то мертвые, этого быть не может. Тот район, где вы были, снимали, там мои животные не ходят. Это очень далеко отсюда, и сейчас мои животные стоят все в загонах. Я их не могу выгнать, да и куда выгнать - травы нет. Да и корма мы закупаем. Поэтому мы никуда не ходим", - сказала Анна Донская, частный фермер.

Кто выкидывает мертвых животных, в администрации округа тоже не знают. Единственное, что могут сделать, - очистить берег. "Вероятно, выкидывают сами жители, может быть, у кого-то собака умерла, принесли туда, захоранивать не стали, потому что это стоит все-таки денег. По поводу тех животных, которые там сейчас находятся, павших мы передали в комитет городского обустройства заявку, также мы передали подрядной организации, сегодня они должны убрать", - сообщила Татьяна Павлова, начальник отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом администрации г.Иркутска.

Если людей, которые выкидывают трупы животных, все-таки установят, им грозит денежный штраф. Но сейчас главное - утилизировать то, что зимой скрывалось под снегом. Ведь близость такого стихийного кладбища с рекой чревата вспышкой инфекции.