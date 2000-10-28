Спектакль "Старик и море" Бурятский драмтеатр представит иркутянам в галерее современного искусства 16:27, 20 апреля 2018 г.



Притча о жизненном пути. Одну из самых известных повестей в мире - "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя - поставили в Бурятском драматическом театре. Сегодня и завтра спектакль сыграют в Иркутской галерее современного искусства. Как постановка из массовой превратилась в моноспектакль, расскажем далее.

В Иркутск народный артист Бурятии Баста Цыденов приехал на два дня, но привез с собой несколько чемоданов. В них целая жизнь и одновременно реквизит для спектакля. Детские дорогие сердцу игрушки, первая фотокамера, любимые пластинки, собранные на море ракушки, засушенные осенние листья, семейные реликвии. Спектакль "Старик и море" изначально был масштабным - в нем задействовали почти всю труппу Бурятского драматического театра. А уже после получился монолог. Старика Сантьяго, который несколько дней один в открытом море борется с самой крупной добычей в своей жизни. И все-таки побеждает. "Это межнациональная история. Это и не американская в чистом виде, и не бурятская. То есть это такая общечеловеческая, общемировая. Тут сочетание степной культуры и Хемингуэя больше всего, наверное, проявляется в музыкальном решении", - рассказывает Олег Юмов, режиссер спектакля "Старик и море".

Монолог старика звучит под аккомпанемент национального инструмента - моринхура. Ни моря, ни лодки на сцене нет. Есть только артист, музыкант и мандала, которую старик, рассказывая свою историю зрителям, заполняет теми самыми предметами из чемоданов. Так постепенно получается мандала жизни, долгой, полной испытаний и борьбы, жизни человека, который не сдался. "Мы начинаем с песка, как в буддизме. Одним словом можно, наверное, сказать, что это человеческая судьба от детства до старости. Каждый раз читаешь Хемингуэя, каждый раз открываешь его очень по-разному, глубоко", - говорит Баста Цыденов, народный артист Бурятии.

Моно-притчу "Старик и море" в Иркутской галерее современного искусства сыграют дважды - в пятницу и субботу.