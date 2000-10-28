Благоустройство парка "Березка" в иркутском микрорайоне Ново-Ленино продолжат 15:51, 20 апреля 2018 г.



Парк "Березка" готовится к обновлению. Четыре года назад зеленую зону в центре иркутского микрорайона Ново-Ленино огородили. За счет собственных средств депутата думы города Иркутска Григория Резникова там положили асфальт, установил скамейки, урны и столы. Появилась детская площадка. Парк стал местом проведения массовых праздников. Очередную встречу с народным избранником посвятили вопросу дальнейшего благоустройства рощи.

Жители высказали свои предложения. А архитекторы объясняли, как можно воплотить это в жизнь. В планах установить в парке сцену, уличные силовые тренажеры, оборудовать велосипедные дорожки и спортивную площадку. "Это делается для того, чтобы жители могли высказать все свои идеи, потому что они непосредственные пользователи этой территории, этого парка. И очень важно учесть, что они хотят, потому что они лучше знают, как это сделать, что именно сделать. И на сегодняшний день, я считаю, эта возможность пообщаться напрямую с проектировщиками для жителей очень важна", - сказал Григорий Резников, депутат думы г.Иркутска.

Предварительный проект обновленного парка будет готов в течение месяца. Основные работы по благоустройству парка планируют начать в следующем году.