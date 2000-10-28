ТРЦ "Новая дача" закрыт из-за нарушений пожарной безопасности 15:44, 20 апреля 2018 г.



Еще один торгово-развлекательный центр закрыли в Иркутской области из-за нарушений пожарной безопасности. На этот раз временно не работает торговый комплекс "Новая дача", расположенный на Байкальском тракте под Иркутском. Теперь двери ТРЦ откроются только после того, как хозяева здания исправят все недочеты. А пока арендаторы могут вывезти свое имущество.

Это не первый комплекс, который закрывают по решению суда. Ранее такая же участь постигла ТРЦ "Карамель" в Иркутске, "Золотой рай" в Черемхово, есть претензии сразу к нескольким комплексам в Ангарске.