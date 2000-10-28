В Иркутске подвели итоги "Тотального диктанта" 14:29, 20 апреля 2018 г.



46 пятерок - это итоги акции "Тотальный диктант" в Иркутске. Команда проекта уже проверила все работы и загрузила результаты на сайт. Там можно узнать оценку и количество ошибок.

Погрешности в текстах были самые разные. Так, в слове "циферблат" некоторые поставили букву "Е". А "ковыльное семя" посчитали "кобыльным". Не все вспомнили, как правильно писать слова "дребезжало", "чихнуть" и "тщательно". Но чаще всего участники акции ошибались в самых сложных правилах орфографии. Например, где ставить двойную букву "Н". Много погрешностей, по мнению филологов, возникают и потому, что люди не вникают в смысл текста. "Был такой фрагмент: "…и басовито ревел скот на пути к водопою". Было огромное количество примеров, которые как раз демонстрируют, что люди не понимают, что такое "басовито". Т.е. они не связывают со словом бас. Кроме того, этот фрагмент "и басовито" в нескольких работах был представлен следующим образом "ибо совито". Что такое "совито" - совершенно непонятно", - рассказала Людмила Горбунова, председатель экспертной комиссии проекта в г.Иркутске.

Текст этого года - его написала Гузель Яхина - эксперты считают близким к совершенству по лингвистической наполняемости. Участники акции могли проверить себя практически по всем правилам русского языка в пунктуации и орфографии. Забрать свои работы иркутяне могут в здании госуниверситета на улице Ленина. До 30 апреля волонтеры будут выдавать диктанты каждый день, кроме воскресенья, с 12.00 до 19.00.