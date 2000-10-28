Жители Иркутской области могут присоединиться к благотворительному интернет-аукциону 14:27, 20 апреля 2018 г.



Благотворительный интернет-аукцион начинается в России. В качестве лотов 6 мягких игрушек. Их сшили по эскизам маленьких пациентов Иркутского областного центра СПИД. Вырученные на аукционе средства передадут на нужды маленьких жителей региона с вирусом иммунодефицита с рождения.

До 25 апреля в instagram (@tac_fund) каждый желающий сможет предложить свою цену за понравившийся плюшевый талисман, придуманный детьми. Презентация проекта прошла в Москве на конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии. В Иркутской области – в регионе с одной из самых сложных обстановок с ВИЧ в России – с подтвержденным диагнозом проживает более 33 тысяч человек.