Национальный день донора: В Иркутске работал передвижной пункт приема крови 14:24, 20 апреля 2018 г.



Сегодня вся страна отмечает Национальный день донора. Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России проходит один из важных социальных праздников. Он посвящен людям, которые постоянно сдают кровь. В Иркутске передвижной пункт приема крови работал с утра на площади Сперанского.

Первыми выполнить почетную миссию донора выстроились силовики и сотрудники Иркутской Росгвардии: СОБР, ОМОН, военнослужащие летной эскадрильи. "Осознание того, что таким простым способом можно спасти кому-то жизнь, - это очень здорово. Вдохновляют люди, посмотрел на примере Кемерово, там целая очередь добровольцев выстроилась, чтобы помочь людям, попавшим в сложную ситуацию. Помимо того, что мы выполняем служебно-боевые задачи, мы такие же люди, как и все", - сказал Степан Кореев, военнослужащий управления войск национальной гвардии по Иркутской области.

Сегодня же прошло награждение почетных доноров, им вручили нагрудный знак и удостоверение. Внести свой вклад в спасение человеческих жизней может любой человек и в любой день. Для этого нужно прийти на станцию переливания крови, при себе необходимо иметь паспорт.