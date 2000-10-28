Перерабатывать отходы древесины в протеины начнут в Иркутской области 14:20, 20 апреля 2018 г.



Это один из инновационных проектов. Разработчики обещают этой идее большое будущее, в том числе потому, что уровень органического белка в нашей древесине на 30% выше, чем где-либо в мире. А выделяемый протеин может быть использован, в том числе, для аквакультур.

Проект корпорация развития Иркутской области будет реализовывать совместно с французской компанией, с ее представителями сегодня подписали соглашение. "Регион наш - лидер по добыче древесины, и этот проект, который будем реализовывать на базе Иркутской области, позволит решать сразу две задачи: утилизация отходов и производство протеинов, белков, а также решение задачи глобальной - питание людей", - сказал Олег Севрюков, генеральный директор АО "Корпорация развития Иркутской области".

Второе соглашение корпорация развития Иркутской области подписала с компанией из Кореи. Одним из самых приоритетных направлений развития экономики региона на сегодня называют биотехнологии. И совместный проект связан с созданием биотехнологической долины в Иркутской области. Обе идеи презентовали в новом открытом пространстве коллективной работы "Точка кипения". Формат разработали в агентстве стратегических инициатив. Иркутская площадка тринадцатая в России, их открывают по инициативе представителей власти, бизнеса и образования. "Мы в команде агентства работаем с разными форматами проектирования будущего. Будущее - это то, что можно сделать коллективом здесь и сейчас. "Точка кипения" специально спроектирована, чтобы это будущее здесь наступало быстрее", - подчеркнул Андрей Силинг, заместитель директора агентства стратегических инициатив.