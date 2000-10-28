Министр природных ресурсов России Сергей Донской собирается посетить наш регион 14:15, 20 апреля 2018 г.



Цель визита - участие в экологическом субботнике на территории Прибайкальского национального парка. Федеральный чиновник присоединится к волонтерам, чтобы ликвидировать стихийную свалку и установить информационные аншлаги.

Но все-таки главная цель поездки - это рабочее совещание, на котором обсудят, как бороться с незаконной заготовкой древесины и минимизировать ущерб природе. Также министр оценит ход проектирования и строительства очистных сооружений на Байкальской природной территории.