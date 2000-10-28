Автобус ПАЗ маршрута №30 вспыхнул во время рейса в Иркутске 14:10, 20 апреля 2018 г.



ЧП произошло в районе остановки "Бытовая". По словам пассажиров, когда автобус пересекал Глазковский мост, в салоне появился резкий запах. Сначала этому никто не придал значения, но позже из-под капота автобуса пошел дым и показались языки пламени.

В итоге водитель остановил машину и высадил всех пассажиров, никто не пострадал. Сообщение о происшествии появилось на страничке группы "ДТП-38". Пользователи сетуют на то, что проезд в городском транспорте повысить собираются, а качество остается тем же.