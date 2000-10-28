Паводки начались в Усольском районе 14:08, 20 апреля 2018 г.



Из-за таяния снега и дождей поднялся уровень воды в реке Биликтуйка. В зоне подтопления находятся 36 приусадебных участков села Биликтуй. Уровень воды на придомовых территориях колеблется в районе 15-20 сантиметров. Органы местного самоуправления оповестили население.

Для оценки ситуации и ликвидации последствий паводка к месту были направлены оперативные группы главного управления и Усольского пожарно-спасательного гарнизона. На случай ухудшения ситуации подготовлен пункт временного размещения на 125 человек. Пока эвакуация не требуется. "Сейчас мы уже наблюдаем с утра падение уровня воды, если начинали на вечер где-то с метра, сейчас вода уже порядка 71 см. Вода в реке падает, она естественным путем уходит, угрозы населению нет. С населением работаем, где-то, если понадобится, будем оказывать адресную помощь", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Традиционно особое внимание к акватории рек Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Бирюса и Чуна. Что касается последней, то там тоже зарегистрировали небольшое повышение уровня воды, но до критической отметки далеко. А река Бирюса уже практически полностью освободилась ото льда и паводка в ближайшем будущем там не предвидится.