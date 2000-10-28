"Сибирский десант" в Лос-Анджелесе - городе ангелов и городе контрастов 18:21, 19 апреля 2018 г.



Особняки кинозвезд, невероятные аттракционы и закат на Атлантическом океане. В заключительном выпуске проекта "Сибирский десант" отправился в город ангелов золотого штата - Калифорнии. Чем поражает Голливудский бульвар и зачем на горе поставили всемирно известную надпись "Голливуд"?

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Мы вновь рады вас приветствовать. "Сибирский десант" прибыл в Лос-Анджелес. Город ангелов и город контрастов. Если в начале ХХ века сюда ехали на заработки, когда была великая депрессия, здесь выращивали апельсины, то в конце ХХ века сюда приезжают, чтобы прославиться. Но не у всех это удается. И такие личности, конечно, вызывают опасение. И вообще, в целом город состоит из огромных частей, и в некоторые из них лучше не заходить и не появляться там. Впрочем, мы отправились и в центр, где красота, и туда, где иногда не ступала нога белого человека. Хотим показать это вам. Предлагаем взглянуть на Лос-Анджелес со всех сторон!

Лос-Анджелес - сияющий мегаполис на юге Калифорнии. Столица американской киноиндустрии и телевидения. Ворнер Бразерс, Двадцатый век фокс, Дисней, Парамаунд Пикчерс и Юниверсал Пикчерс. Пожалуй, нет человека, который не знал бы названия этих киностудий. Кажется, что Лос-Анджелес - это огромный съемочный павильон, город, где через каждый километр декорации к фильму.

А вот эта надпись, пожалуй, одна из самых известных во всем мире. Памятный знак на Голливудских холмах установили почти сто лет назад. Это была реклама недвижимости в новом тогда районе. Предполагалось, что знак простоит пару лет. Однако он стал визитной карточкой киноиндустрии США. Кстати, добраться до него и потрогать буквы достаточно сложно: кругом частная территория, официальной дороги нет. Но худа без добра не бывает: в попытках увидеть надпись вблизи мы оказались в одном из самых фешенебельных кварталов города.

А вот это в России в народе называют денежным деревом. И здесь, на голливудских холмах, оно действительно выглядит, как дерево. И уже непонятно, то ли оно такое пышное и зеленое от того, что вокруг живут такие богатые люди, то ли, наоборот, эти люди действительно такие богатые, потому что тщательно культивируют свои денежные деревья.

Центр Лос-Анджелеса буквально пропитан роскошью, славой и богатством. Многие известные актеры и певцы, в их числе Леди Гага, Брюс Уиллис, Бритни Спирс и Леонардо Ди Каприо, живут именно в этом городе.

Даже если ты приезжаешь в Лос-Анджелес впервые, здесь есть полное ощущение, что ты когда-то это все уже видел. И действительно практически каждый метр центра этого города уже сняли в кино или показали по телевизору. Один из самых известных районов - Беверли Хилз. По одну сторону находятся жилые дома, а по другую - дорогие брендовые магазины. Посмотреть на жизнь знаменитостей вряд ли получится, но подглядеть хоть чуть-чуть, хоть краешком глаза можно.

Еще одна достопримечательность города ангелов - Голливудский бульвар. Его протяженность больше семи километров. Так что найти звезду любимого артиста может быть непросто, а сфотографироваться с ней еще сложнее. Здесь туристы со всего света, уличные актеры и музыканты, изображающие знаменитостей, встречаются и вездесущие бомжи и попрошайки. А если повезет, можно увидеть и церемонии награждения артистов и музыкантов. В Лос-Анджелесе, на Голливудском бульваре, все время что-то происходит, все время кипит жизнь. Сейчас мы буквально проходили мимо и увидели здесь награждение известных латиноамериканских артистов. Все как положено: ковровая дорожка, звезды в вечерних нарядах и роскошные машины.

Но хватит любоваться роскошью. В Лос-Анджелесе гораздо больше простых людей, которые живут в простых условиях. Например, это квартал в Даунтауне - центре города. В последние годы здесь селятся в основном латиноамериканцы: граница с Мексикой совсем рядом. Чистотой большая часть Лос-Анджелеса, скажем честно, не блещет. То ли редко убирают, то ли внутренняя культура подводит. Кроме того, на мосту здесь вполне могут, как в джунглях, виться лианы, а под мостом... Что же, таких лежбищ тут тоже хватает. Это постоянное место жительства одного из горожан. И, как принято говорить, хорошо, что телевидение не передает запахи! В общем, не будем тут задерживаться. Пойдемте лучше в магазин, в обычный супермаркет.

В Америке все продается очень большими упаковками. Ну вот, например, мы стоим возле молока. Здесь популярная упаковка - один галлон. И когда мы спрашивали, сколько это в литрах, никто нам не смог ответить. И все затрудняются, потому что они все меряют в галлонах. Вот так на взгляд, я думаю, литра три точно будет.

А все потому, что США официально не перешли на метрическую систему. Здесь мерят вес в фунтах, жидкость в галлонах, а площадь в милях и акрах. Всего в мире таких стран четыре. Кроме Штатов, это Мьянма, Либерия и часть Канады. Ну и температуру они, кстати, измеряют в градусах Фаренгейта. Во время нашего путешествия в Калифорнии было больше ста градусов! Жарковато. Хотя многим, и в том числе россиянам, это нравится. "Идеальное место, идеальный климат. Я удивляюсь погоде, этому месту вообще. Я даже не ожидал, что такое может быть. Мои знакомые сюда раньше ездили, говорили мне. Я думал:ну, естественно, много хорошей погоды. Думал, должна быть и плохая, но ее нет. Я и зимой сюда приезжал, но все то же самое", - делится Александр Чернев, турист.

Песок на пляже очень чистый. За этим тщательно следят городские службы. Да и убрать за собой несложно: через каждые десять метров стоят мусорные баки. Хорошо отдыхать на берегу Тихого океана!

Но теперь время активного отдыха. Самые большие впечатления в Лос-Анджелесе мы получили именно здесь, в парке развлечений Юниверсал Пикчерс. Здесь не хватит и целого дня, чтобы посмотреть все локации, побывать на всех аттракционах, представлениях и экскурсиях. Мы тряслись от ужаса в комнате страха, замирали от реалистичных эффектов на водно-огненном шоу пиратов, а еще попали в парк Юрского периода и скатились с водопада в окружении оживших динозавров. Предупреждают, что это мокровато! Но я вам скажу: мокро - это вообще не то слово! Просто выезжаешь с этого аттракциона весь с ног до головы в воде. Но зато какие это ощущения, какой это драйв! Просто невозможно!

Но больше всего нас впечатлил волшебный мир, посвященный Гарри Поттеру. Здесь можно прогуляться по Хогвартсу, купить себе волшебную палочку и встретить виртуальных героев знаменитой сказки. Волшебство чувствуется повсюду, полному погружению мешает лишь контраст снега на крышах и одетых по-летнему людей. А еще в замке можно совершить полет с Гарри Поттером! Настолько реалистичный, что эмоции потом долго не отпускают!

Ну а вот это место настолько прекрасно, что понравится всем, даже не фанатам Гарри Потера. Ну а те, кто фанаты, я уверена, они поймут меня в этих моих эмоциях. Это неимоверное какое-то счастье, такое счастье, что мы здесь побывали целых два раза. Мы уворачивались от дементоров, мы ловили снитч, мы летали на метле с Гарри Поттером – в общем, это такие ощущения, ради которых стоило приехать!

В Лос-Анджелес вообще стоит приехать хотя бы раз в жизни. Этот город из тех, что навсегда остаются в сердце, как это произошло и у нас. Как ни грустно, но нам пора прощаться, всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Мы столько всего увидели, столько всего посмотрели! И самое главное - показали это вам.

Мы побывали в шести разных штатах, в больших городах и маленьких. Пересекли страну с востока на запад. Мы увидели самый ранний рассвет и самый поздний закат в Америке. Океан. Это мощь, это такая энергетика, на которую можно смотреть снова и снова. Брайс Каньон. Великолепные столбы, статуи худу, которые в разном свете выглядят абсолютно по-разному.