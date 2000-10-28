В Иркутском драмтеатре отмечают 90-летие Виталия Венгера 16:59, 19 апреля 2018 г.



Вспоминая великого артиста. Виталию Венгеру исполнилось 90. И в родном для актера Иркутском драматическом театре эту фразу произносят без частицы "бы". Он по-прежнему учитель, человек дела, пример, вдохновитель и обожаемый публикой артист.

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Все аплодисменты и поклоны ему. В 90-летний юбилей в любимом театре Виталия Венгера звучит его голос, живут легендарные роли, а его дело продолжают ученики. Этот артист - человек исключительный во всем. Он изменил театральную историю Иркутска - города, который он так любил и не променял на звездные столичные сцены, когда вернулся из Московского театра сатиры в "милую сердцу глухомань". И здесь сыграл более 300 ролей. Абсолютно разных, но всегда блистательных и мощных. Преподавал и возглавлял театральное училище. "В глазах он стоит молодой всегда, красивый, задорный, хулиганистый, невозможно талантливый и невозможно жадный до работы. Что можно сказать... Конечно, благодарить судьбу, что в жизни был такой человек, у которого можно было учиться профессии, учиться тому, каким быть в профессии и что в ней делать. И самое главное, что говорил мне всегда Константиныч: Ленка, никогда не нужно терять чувство юмора, сопли распускать - это для слабых людей, а мы - артисты, это звучит гордо", - сказала Елена Мазуренко, заслуженная артистка России, ученица Виталия Венгера.

Одна из последних ролей Венгера - Тевье-молочник в "Поминальной молитве". 70-летний актер тянул по сцене большую телегу, отдаваясь работе всегда как в последний раз. А когда у артиста случился инсульт, постановку убрали из репертуара. Заменить Венгера-Тевье не смог бы никто.

В 76 лет Венгеру вручили главную национальную театральную премию "Золотая маска" - "За честь и достоинство". Это событие он назвал главным в своей жизни. "Я сейчас вспоминаю памятью сердца своих педагогов, учителей, первых учеников Евгения Багратионовича Вахтангова. Вот они, наверное, вселили в меня высокое понятие актера, человека, гражданина", - говорил Виталий Венгер.

И сегодня в театре обращаются к нему и равняются на него - Константиныча, Вилю, Учителя, великого актера. А он с экрана напоминает, что значит быть артистом: "Дело надо делать, господа. Делать надо дело".