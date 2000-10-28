Расчлененный труп мужчины пролежал 4 месяца под балконом одного из иркутских домов 16:53, 19 апреля 2018 г.



Страшную находку обнаружили у себя во дворе жильцы улицы Пискунова в Иркутске. Четыре месяца под их окнами лежало расчлененное тело мужчины, замурованное под балконом первого этажа. Причем улики кровавой расправы убийца спрятал возле своего дома.

Останки убитого мужчины обнаружила собака, она учуяла запах и начала рыть под балконом. Находящихся неподалеку бездомных тоже заинтересовала ее находка. Мужчины надеялись найти что-то ценное. Но обнаружили они изувеченное тело. Люди бросились стучать в ворота соседнего дома с просьбой вызвать полицию.

Эксперты установили: расчлененное тело пролежало там с января этого года. Драматургия убийства банальна: вместе выпивали, поссорились, и собутыльник нанес своему знакомому несколько ударов ножом. Когда увидел, что мужчина умер, расчленил его и спрятал в разных местах. "Нам удалось установить личность виновного лица и потерпевшего. Виновным оказался 58-летний мужчина, ранее он судим, в том числе и за преступление против личности. Потерпевший также был ранее судим. Оба нигде не работали, вели асоциальный образ жизни", - сообщил Александр Слепнёв, следователь следственного отдела по Октябрьскому району г.Иркутска.

Мужчина пытался отрицать свою вину, но в его квартире были обнаружены следы крови убитого. Сейчас убийца находится под стражей, ему предъявлено обвинение.