Депутаты Законодательного собрания прокомментировали ежегодное послание губернатора 16:33, 19 апреля 2018 г.



Послание губернатора прозвучало в рамках 61-й сессии Законодательного собрания Иркутской области. В зале музыкального театра имени Загурского собрался весь депутатский корпус. Спикер Сергей Брилка и его коллеги сразу после обнародования документа прокомментировали основные моменты послания, начав, конечно, с экономических показателей.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Чудес на свете не бывает. Все это делают жители Иркутской области, работающие в разных отраслях. Им нужно сказать спасибо. Главная задача - это жители Иркутской области. Тревожные цифры: мы имеем большой процент живущих за чертой бедности. Наша задача - этот процент неуклонно снижать.

Андрей Лабыгин, вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите: Я рад, что губернатор нашел возможность и определил в своем послании ситуации, связанные с дальнейшим развитием здравоохранения и соцподдержки населения. Будет замечательно, если мечты и прогнозы, которые изложил губернатор, претворят в жизнь.

Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области: Особое внимание системе образования, физкультуры. Это влияет на качество жизни людей. По образованию будет увеличено финансирование. Особое отношение будет к учителям, которые подготовили заслуженных, выдающихся учеников.