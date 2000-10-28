В Иркутске пройдет всероссийская акция по подъему гири, посвященная Дню Победы 15:00, 19 апреля 2018 г.



"Рекорд Победы". 9 мая в Иркутске пройдет всероссийская акция по подъему гири, посвященная Дню Победы. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов и любителей. Например, в прошлом году самому маленькому участнику было 4 года, а самому возрастному 77 лет. Помимо Иркутска, акцию поддержат село Оёк, Железногорск-Илимский, Усть-Кут и Усолье-Сибирское. Задача минимум – сделать 26 тысяч 663 подъема гири, именно столько дней пройдет со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2018-го. В прошлом году участники акции подняли гирю более сорока тысяч раз.