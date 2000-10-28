Футболисты "Зенита" уступили "Чите" - 1:2 14:58, 19 апреля 2018 г.



Иркутский "Зенит" провел первый матч на выезде против действующего чемпиона. Напомним, весенняя часть "ФОНБЕТ – первенства России по футболу" стартовала среди команд второго дивизиона зоны "Восток". Соперниками зенитовцев стала команда "Чита".

Счет открыли только на 65-й минуте. Отличился полузащитник забайкальцев Иван Нагибин. Буквально за минуту до этого гола стопроцентный момент был у "Зенита". Но затяжная атака оказалась безрезультатной. Алексей Евдокимов из выгодной ситуации пробил выше ворот. На 78-й минуте "Чита" удвоила преимущество, удачно разыграв угловой. Хозяева выиграли со счетом 2:1. Очередной матч "Зенит" проведет дома 24 апреля. Иркутяне будут принимать соперников из омского "Иртыша".