В Иркутск пришла очередная партия московских трамваев 14:28, 19 апреля 2018 г.



В иркутском трампарке пополнение. Очередная партия трамваев пришла из Москвы. В ближайшее время вагоны выйдут на линию. Всего их десять. В областной центр прибыли пока только четыре. Остальные шесть доставят в течение месяца.

Все вагоны оборудованы энергосберегающими светодиодными лампами и камерами видеонаблюдения. В каждом их по семь штук. "Каждая камера на входную дверь - их четыре. Одна камера заднего вида, одна на водителя и одна на вперед идущую ситуацию. Сидения антивандальные, утепленные, мягкие. Полы у нас противоскользящие. Все это последние достижения", - сообщил Андрей Маковецкий, директор МУП "Горэлектротранс".

Вагоны 2006 года выпуска. В Иркутск их прислали в рамках договоренности с мэрией Москвы абсолютно бесплатно. Сейчас их готовят к выпуску на линию. Техническое состояние у них хорошее. В этом году планируют закупить пять новых автобусов и столько же троллейбусов.