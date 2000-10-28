В Чунском районе пресекли деятельность "черных" лесорубов 14:26, 19 апреля 2018 г.



Ущерб на полтора миллиона рублей. "Черные" лесорубы орудовали в Чунском районе Иркутской области. С поличным бригаду рубщиков задержали полицейские при поддержке СОБРа. Организаторы бизнеса - два брата. На месте лесозаготовки оперативники обнаружили оружие, бензопилы, тяжелую технику, а также изъяли деньги. Но самое главное - на площадке в штабелях уже приготовили к вывозке 250 кубометров древесины. Бизнес был хорошо отлажен, рубили лес давно, злоумышленники организовали сбыт, хранение и доставку украденного.