8 лет тюрьмы на двоих получили мошенники, которые обманывали исключительно пожилых иркутян 14:24, 19 апреля 2018 г.



Злоумышленниками оказались уроженцы Кабардино-Балкарии. Прошлым летом они успели собрать солидный урожай - более одного миллиона рублей. Вот только потратить деньги не успели, полицейские быстро установили их личности и задержали. Своим жертвам мошенники говорили, что попали в затруднительную ситуацию и им срочно нужны деньги для выкупа товара на таможне. Для правдоподобности с собой на дело они брали ребенка. Иногда в качестве залога обманщики оставляли купюры "банка приколов". Но теперь им не до шуток. Мужчина получил 5 лет тюрьмы, его спутница три года лишения свободы.