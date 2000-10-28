Губернатор Иркутской области выступил с ежегодным посланием о положении дел в регионе 14:22, 19 апреля 2018 г.



Тысячи новых рабочих мест в Иркутской области планируют создать в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать развитие фармацевтической отрасли. Сейчас для этого готовят площадку в Братске. Также новый виток жизни получит деревообрабатывающая и лесозаготовительная сферы. Эти темы озвучил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ежегодном послании о положении дел в регионе и основных направлениях областной госполитики.

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Речь, которая бьет по самым болевым точкам в Иркутской области. Дороги. Главная задача сейчас - наращивать качество, использовать новые технологии. "Наша важнейшая задача - повышение безопасности на дорогах и снижение смертности в результате ДТП. В этой связи необходимо продолжать увеличивать объемы регионального дорожного фонда, поручаю министерству строительство обратить на это особое внимание", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Экономика. За последние три года доходы в Иркутской области выросли на 30 млрд рублей. Позитивную динамику отмечают по доходу на прибыль предприятий, по НДФЛ. Поступления в федеральный бюджет значительно выросли. "По такому показателю, как региональный валовый продукт мы опережаем среднероссийские темпы роста в 5 раз. Это выдающиеся результаты, и, я думаю, их на себе чувствует каждый житель Иркутской области, потому что никогда ранее столько социальных объектов не строили и не ремонтировали в Иркутской области", - сообщил Михаил Щапов, депутат Государственной Думы ФС РФ от Иркутской области.

В этом году их будет более двухсот. В жилищном строительстве амбициозные задачи: увеличить ежегодный ввод жилья до полутора миллионов квадратных метров, а еще снизить стоимость одного квадрата. "Потребность в жилье существует, спрос на ипотечные кредиты растет, если ставка сохранится, то спрос на жилье также будет расти", - подчеркнул Виктор Ильичёв, руководитель строительной компании.

Большое будущее за масштабными инвестиционными проектами. В том числе, и в авиастроении. Авиазавод к 2026 году ставит задачу выйти на максимальные объемы по сборке современного лайнера МС-21. "Это новые рабочие места, поступление доходов в бюджет и в итоге улучшение жизни каждого отдельно человека", - отметил Геннадий Истомин, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

В сельском хозяйстве необходимо выйти на производство миллиона тонн зерновых. Закупят элитные семена, они дадут прибавку к урожаю до 50%. Надежды на нашу пшеницу. В планах увеличить ее экспорт и наладить переработку.