Проблемы Байкала помогут решить наилучшие доступные технологии 14:19, 19 апреля 2018 г.



Владимир Путин в рамках совещания с правительством обсудил вопросы улучшения экологической обстановки в городах, а также акватории Байкала и Волги. В Минприроды подготовили список из 300 предприятий страны, на долю которых приходится около 60% выбросов. Эти организации будут обязаны применять современные разработки для снижения негативного влияния. В шорт-лист вошли и предприятия Братска.

Владимир Путин, президент РФ: Я просил также обратить внимание на предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал. Договорились, что с 2019 года у нас начнется новая программа. Будет внедряться новая система экологического регулирования.

Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии России: С 1 января 2020 года будут повышены в 4 раза коэффициенты к ставкам за сверхнормативные сбросы и выбросы с 25 до 100-кратного увеличения. Для перехода предприятий на новую систему регулирования также необходимо внедрить на предприятиях автоматическую систему контроля выбросов.

Тем компаниям, которые будут применять современные технологии, предоставят льготы. Они будут меньше платить налог за негативное воздействие на окружающую среду. Помимо Братска, в список городов с наихудшими показателями загрязнения воздуха вошли соседние Красноярск и Чита.