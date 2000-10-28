Лечение ВИЧ-инфекции должно быть принудительным 16:47, 18 апреля 2018 г.



Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу России. Сейчас терапия является исключительно добровольной. Единственная болезнь, с которой борются в обязательном порядке, - пока только туберкулез. Как иркутские врачи оценивают возможное нововведение?

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Отказ признаться даже себе, что болезнь есть. Страх, как примут известие близкие. Поиск в интернете единомышленников, которые льют сладкую ложь про ВИЧ, что все это выдумки, заговор, что сейчас-то ничего не болит. Андрей тоже не верил. Пока смерть не пришла в его семью. "В определенный момент супруга пожаловалась мне, что у нее все очень плохо. Неделю она болела, грипп, грипп. Лекарство не помогает. И она напрямую сказала мне, что у нее ВИЧ с 2009 года, что она меня заразила. Что препараты, которые нам давали, ей и ребенку, она их не принимала, что она не верила во все это. И, возможно, она скоро умрет", - рассказывает Андрей.

Одна из миллионов историй. Сегодня, только по официальным данным, в России полтора миллиарда человек с диагнозом ВИЧ. 240 тысяч из-за этой болезни уже нет в живых. Зато до сих пор живет и процветает мнение, что вирус иммунодефицита - это выдумка. Два случая, и оба в Иркутске, с новой силой напомнили людям об угрозе отрицания. Из-за отказа матери от терапии умер пятимесячный ребенок. В другом случае женщина не лечилась из религиозных соображений. Депутаты внесли в Госдуму на рассмотрение законопроект, который предусматривает принудительное лечение ВИЧ-инфицированных. А за пропаганду отказа от терапии и распространение информации, что болезнь выдуманная, предусмотрены штрафы.

Мера необходимая, считают в Иркутском областном центре по борьбе со СПИД. "Сегодня у нас такие возможности. Во всем мире возможности есть. И мы лечим по стандартам мировым, по стандартам Всемирной организации здравоохранения. Если человек лечится, он даже стадию СПИД не должен достигать. И осложнений у него никаких не будет", - подчеркивает Юлия Плотникова, главный врач "Иркутского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями".

Если законопроект примут, то в силу он вступит с начала следующего года. Тогда на лечение будут отправлять не только врачи, но, если понадобится, и судебные инстанции.