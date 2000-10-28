Средний чек в магазине вырос почти на 550 рублей 16:23, 18 апреля 2018 г.



Россияне стали больше тратить. Средний чек в магазине вырос почти на 550 рублей. Такой рост произошел из-за жителей Дальнего Востока. Они потратили на 10% больше, чем месяцем ранее. А в Центральном и Сибирском округах средний чек увеличился на 1%. При этом за год россияне в магазинах в среднем потратили на 2% больше. В целях экономии граждане отдают предпочтения супер- и гипермаркетам. Сегодня мы узнали у иркутян, заметили ли они рост своих трат в магазинах.

- Да, мне кажется, он каждый раз увеличивается.

- Конечно, больше. Что можно купить теперь? Ничего не купишь. 500 рублей потратишь и придешь с пустой сумкой.

- Если раньше можно было сходить в магазин, купить необходимые товары на 500 рублей, то сейчас на это уходит 1000.

- Ну то, что я беру, в принципе, процентов на 15 у меня увеличилось.

- Я не обратила внимания, но, по-моему, нет. Пока не ощутили.