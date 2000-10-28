Индивидуальные тепловые пункты и лампы с датчиками движения появятся в строящихся домах Иркутска 16:18, 18 апреля 2018 г.



Федеральный минстрой утвердил ряд новых требований по энергоэффективности и энергосбережению. Они вступили в силу 6 апреля. Теперь застройщики должны будут использовать новейшие материалы, инновационное инженерное оборудование, что позволит разумнее тратить энергоресурсы и избегать их потерь.

Например, экономия тепла к 2028 году составит 50%. "Если мы говорим о ремонте системы теплоснабжения на объекте, то должны использоваться индивидуальные тепловые пункты. Что это значит? Что, например, если на улице жарко, регулировать температуру не форточкой, а автоматикой. И это позволяет значительно снижать платежи граждан", - поясняет Сергей Малинкин, временно замещающий должность первого заместителя министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Помимо тепловых пунктов, теперь обязательно в подъездах домов устанавливать светодиодные лампы с датчиками движения. Должны быть в домах и приборы, которые регулирую температуру подачи горячей воды в квартиры. По мнению экспертов, новые требования не приведут к росту стоимости квадратного метра жилья.