Праздничное шествие в Иркутске пройдет 2 июня 16:07, 18 апреля 2018 г.



Заявки на участие в шествии уже принимают. Нарядные колонны пройдут по центру Иркутска 2 июня, в День города. В этом году будет две темы для оформления команд. Первая - "Иркутск - город спортивный". Второе направление - "Добровольцы" в честь объявленного года волонтера в России.

К участию приглашают спортивные клубы и секции, студенческие и педагогические отряды. Ждут на шествии также коммерческие организации, муниципальные предприятия, ТОСы, школы и детские сады. Как и прежде, все колонны разделят по округам. У каждого из них будет свой цвет. "Одно из нововведений - будут у нас участвовать несколько колонн, которые не только относятся к городу Иркутску. Еще будут, скорее всего, столичные гости. Федеральные проекты тоже примут участие в этом году в нашем костюмированном шествии. Кто это - тоже пока небольшая тайна", - сказал Антон Титков, директор МАУ "Праздник".

Колонны пройдут привычным маршрутом по улице Карла Маркса от музея истории города до драматического театра. Это будет уже девятое костюмированное шествие. Обычно в нем участвуют около восьми тысяч человек. Примерно столько же горожан ждут и в этом году. Минимальное количество человек в команде - 50. Небольшие группы могут объединить в крупные. Все вопросы можно обсудить с организаторами по телефону 979-355 или отправить на почту prazdnik-adm@mail.ru. Прием заявок идет на сайте событияиркутска.рф до 18 мая.