Колесо обозрения в Иркутске смонтируют ко Дню Победы 16:03, 18 апреля 2018 г.



На острове Конный уже начали установку. Конструкцию везут из Красноярска с завода-изготовителя. Колесо и элементы опоры транспортируют в несколько этапов. Уже приехали 13 фур. Ожидают еще 6.

Сейчас на строительной площадке возводят опору для будущего аттракциона. Работы ведут каждый день. Главное условие - отсутствие сильного ветра. Колесо обозрения почти 50 метров в диаметре. Кабины на нем будут закрытыми с кондиционерами и обогревом. За раз на аттракционе смогут прокатиться более 140 человек. Время одного круга - 12 минут.