Жидкие отходы попадали в Ангару без всякой очистки 15:49, 18 апреля 2018 г.



В Усолье-Сибирском природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения. Администрация города не обслуживала канализационные сети и коллектор, которые передали муниципалитету после закрытия "Усольехимпрома". Сточные и ливневые воды просто сбрасывали в реку без санитарной обработки и обезвреживания. Лабораторные исследования показали: концентрация загрязняющих веществ превышает нормы в десятки и сотни раз.

"Провели совещание с заинтересованными предприятиями, проработали там технические решения, отведение стоков на очистные сооружения города, чтобы это все проходило именно через очистные сооружения. Мы сейчас будем, соответственно, контролировать все это выполнение", - сказал Владимир Букин, ангарский межрайонный природоохранный прокурор.

Контролировать действия администрации сотрудники ангарской природоохранной прокуратуры будут еженедельно. Главное, заявляют в ведомстве, чтобы все было сделано качественно.