Дом, построенный в конце XIX века, восстанавливают в центре Иркутска 15:09, 18 апреля 2018 г.



Дом с богатой историей, старинный деревянный особняк восстанавливают в центре Иркутска. За дело взялся частный инвестор. Вдохнуть новую жизнь в постройку позапрошлого столетия стоит недешево - это миллионы рублей. И, несмотря на такие расходы, желающих восстановить деревянный облик Иркутска становится все больше с каждым годом.

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Старинные наличники, лепнину восстанавливают вручную, а сам дом не разбирают. Это здание на улице Седова пришлось только немного приподнять на домкрате, чтобы заменить нижние венцы. Дом, построенный в конце XIX века, принадлежал томскому мещанину Савинцеву. Построенный по анфиладной планировке, когда все двери расположены на одной оси, он включал в себя гостиную, столовую, спальню, кухню для прислуги. После революции здесь устроили коммунальную квартиру, жили в одном помещении до четырех семей. Потом усадьба горела. И вот сейчас здание впервые за время его существования реставрируют. За дело взялся инвестор. Он получит этот дом в собственность после того, как приведет его в порядок. "Хотелось прикоснуться к этому культурному наследию. С удовольствием это делаю, мне нравится это делать. Я даже не устаю от этого. Берешь элемент какой-то декора, а ему 120 лет, вот его сам доводишь до ума, как скрипку Страдивари. Потом смотришь - тепло на душе", - делится Кирилл Новиков, инвестор.

Что будет располагаться в этом доме, еще не решили. Не исключают, что это будет жилое помещение. Вообще, что касается памятников архитектуры и археологии в целом, по этому показателю наш регион лидер в Сибирском федеральном округе. Девять тысяч памятников в Иркутской области, более тысячи из них в Иркутске. В прошлом году работы после реставрации приняли на 16 объектах - деревянных и каменных. И на ближайшее время запланирована большая работа, в том числе по реконструкции достаточно крупных объектов. "Разрабатываются проекты таких крупных объектов, как кадетский корпус, кадетское училище, на базе ИВВАИУ, проект театра юного зрителя, по его реконструкции и реставрации, и в этом году, я надеюсь, за счет средств внебюджетных будет реконструироваться мемориал в поселке Пивовариха", - сообщил Евгений Корниенко, руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Большой интерес к восстановлению исторического облика Иркутска проявляют и частные компании. Только за прошлый год количество выданных разрешений на проведение таких работ выросло вдвое.