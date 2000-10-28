Почти 50 дел о незаконно занятых землях на Байкале рассматривают в судах 15:02, 18 апреля 2018 г.



Речь идет об изъятых участках в Центральной экологической зоне. В 2017-м прокуратура выявила 50 туристических баз и отелей, которые нарушали водное и земельное законодательства на Байкале.

Об этом сообщает "Телеинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства природы России. В 10 случаях Иркутский областной суд уже встал на сторону ведомства. Шесть решений оставлены без изменения. Еще четыре находятся на стадии обжалования. 26 дел касается земель, которые находились в распоряжении местных администраций.