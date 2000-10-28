56 домов снесут в Иркутске в этом году 14:31, 18 апреля 2018 г.



В основном аварийное жилье или уже бесхозные сооружения. По сути, это бомбы с часовым механизмом. В любой момент такие постройки могут вспыхнуть. Некоторые из них пожарные тушат по несколько раз. Кто-то выжигает заброшенные дома целенаправленно ради земельного участка, а кто-то ради забавы.

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У каждого заброшенного деревянного здания в Иркутске схожая судьба. Сначала опустевший дом не выдерживает испытания временем и погодой: стены и перекрытия сгнивают, а кровля проваливается. Затем за дело берутся люди. В бесхозной постройке любят квартироваться бездомные, ходят играть подростки. Один небрежно брошенный окурок или разведенный костер - и пожар гарантирован. В региональном МЧС говорят: вызовы на подобные пожары поступают в пожарные части Иркутска практически ежедневно. Тушить старые здания опасно и очень сложно. "В Иркутске застройка очень плотная, разрывов нет. Поэтому все это создает дополнительную опасность именно для соседних объектов. Можно тушить неэксплуатируемое здание, а в это время где-то нужна действительно профессиональная помощь сотрудников, которые, к сожалению, может быть, из-за этого пожара вовремя не прибудут", - отмечает Василий Разумнов, замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным регионального МЧС, в лидерах по количеству заброшенных и опасных зданий Иркутск, Братск, Киренск и Усть-Кут. Мэр Братска даже предлагал разбирать такие постройки силами населения, на дрова и стройматериалы для всех желающих. В Иркутске сносом нежилого фонда занимаются централизованно. На уборку одного дома барачного типа уходит всего неделя. "За 2017 год мы снесли 18 домов, за текущий период 2018 года снесено 9 домов и еще 15 находятся на очереди. Сейчас снос ведется по улицам Горная, Байкальская и Седова. Это что касается нашего городского муниципального жилого фонда. На текущий год, допустим, по моему Октябрьскому округу заложено 6 млн рублей. Здесь цену за один дом сказать сложно, потому что все зависит от того, на фундаменте стоит дом или не на фундаменте, деревянный или блочный", - говорит Владимир Преловский, глава Октябрьского округа г.Иркутска.

И это только по Октябрьскому округу. В Правобережном приговор вынесли еще 32-м домам, в Ленинском - двум, а в Свердловском - девяти. Итого за сезон с карты Иркутска должны исчезнуть 56 заброшенных деревянных зданий. А до тех пор их поставят на консервацию, то есть заколотят двери и окна и будут периодически проверять, чтобы никто посторонний не устроил там временного прибежища.