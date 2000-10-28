Иркутские "Тигры" примут участие в чемпионате Европы по хип-хопу 14:30, 18 апреля 2018 г.



Покорить Европу в новом виде спорта. Иркутяне готовятся участвовать в чемпионате Европы по хип-хопу. Это одна из дисциплин фитнес-аэробики. Участие в престижном турнире стало для танцоров неожиданностью.

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Добиваться точности и полной синхронности движений раз за разом - это знакомо всем, кто работает в команде. "Тигры" говорят: для победы главное - настрой, важно понимать друг друга, как самого себя. "Мы всегда общаемся в социальных сетях и лично встречаемся, когда-то гуляем. То есть действительно большая одна семья танцевальная. Мы верим в то, что мы сможем добиться нужного результата, сможем сделать невозможное для самих себя и выступить лучше, сделать самое лучшее выступление из всех", - говорит Владимир Бутырин, участник команды "Тигры".

Отличное выступление в Москве на чемпионате России уже в копилке ребят. По итогам турнира, который прошел в конце марта, "Тигры" получили путевку на чемпионат Европы. Успех стал большой радостью и полной неожиданностью - команду сформировали лишь полгода назад. Теперь ищут спонсоров. "Очень тяжело нам сейчас после Москвы сразу же собрать на Европу, мы не ожидали, честно говоря, что они у нас так рьяно пойдут в гору. Поэтому да, сейчас разыскивают спонсоров, кто бы мог помочь осуществить мечту ребят, попасть на Европу", - сказала Наталья Бутырина, мама участника команды.

Хип-хоп официально признали видом спорта в России только в 2015-м. Выступление оценивают по разным параметрам, отдельно техника и артистизм. В каждом номере должно быть представлено минимум три танцевальных направления. Иркутск присоединился к федерации HIP HOP UNITE меньше года назад. Тренер признается: пришлось полностью поменять стратегию тренировок. Сейчас "Тигры" буквально живут в зале. Им преподают гимнастику, акробатику, отдельно постановка номера, общефизическая подготовка. Все, чтобы показать: россияне - одни из лидеров в хип-хопе. "Уже несколько лет подряд команда из города Красноярска собирает места первые-вторые-третьи, практически всегда они оказываются чемпионами Европы. В этом году в составе сборной две команды: команда из Екатеринбурга и наша команда. На самом деле команда из Екатеринбурга очень сильная, борьба будет очень жесткой, мы это все прекрасно понимаем, но мы готовы к этому", - заверила Ольга Лелюк, тренер команды "Тигры".

Чемпионат Европы по хип-хопу пройдет с 9 по 13 мая в Праге.