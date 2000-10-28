Киностудия "Иркутск продакшн" приглашает горожан поучаствовать в театрализованном представлении ко Дню Победы 14:23, 18 апреля 2018 г.



Взрывы, пулеметы и военная форма. Киностудия "Иркутск продакшн" устроит театрализованное представление, приуроченное ко Дню Победы. В спектакле примут участие актеры фильма "321-я Сибирская", который выйдет в прокат в конце 2018 года.

"Это вообще все делается для того, чтобы современное поколение не забывало то, через что прошли наши предки, что они вынесли на своих плечах, сколько крови было пролито. Насколько вообще страшными и тяжелыми были военные годы", - сказал Александр Ляшков, исполнительный продюсер.

Сюжетная линия спектакля построена на реальных событиях и посвящена Сталинградской битве. Сыграть роли в военной постановке приглашают мужчин и женщин всех возрастов. Репетиции начнутся в конце этой недели и завершатся грандиозным представлением 9 мая на площади перед дворцом спорта "Труд".