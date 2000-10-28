Льготу на движимое имущество для предпринимателей области продлили 14:18, 18 апреля 2018 г.



Льготу на движимое имущество для предпринимателей Иркутской области продлили еще на один год. С 2013 года в течение пяти лет действовала нулевая ставка. Вернуться к ней - это своего рода мера антикризисная. Сегодня документ в окончательном чтении приняли областные парламентарии.

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С 1 января 2018-го ставка налога 1,1 процента. У субъектов страны есть право устанавливать льготные режимы, этим и предложили воспользоваться парламентарии. По мнению авторов законопроекта, снижение налоговой нагрузки позволит представителям малого и среднего бизнеса оставаться конкурентоспособными. "Мы этим законодательным актом еще на один год продлеваем льготу по налогу на движимое имущество на территории Иркутской области. Это мера антикризисная, в том числе для того, чтобы сегодня дать возможность предпринимательскому сообществу исполнить свои обязанности по установлению МРОТ", - сказала Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области.

1 мая минимальный размер оплаты труда на территории всей страны приравняют к прожиточному минимуму. В связи с этим вопрос обеспечения выплаты зарплат своим работникам для предпринимателей стоит очень остро. Областные учреждения, а также муниципальные из бюджета поддержали. Но ничего не предусмотрели в помощь бизнесу. И данный законопроект направлен именно на это. А сегодня парламентарии ставят уже другие задачи: повышение заработной платы молодых специалистов-бюджетников. "У нас появились молодые специалисты в разных сферах: образовании, здравоохранении, культуре. Они имеют высшее образование, только пришли на работу, и их заработная плата почти уравнивается с людьми, которые занимают технические должности", - отметил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Из социального блока на данном заседании вице-спикер Андрей Лабыгин представил законопроект о введении приемных семей для пожилых людей. Одиноких стариков можно будет брать на попечение, в семью. К документу во втором чтении возникли вопросы. Его доработают и примут окончательно в мае.

Завтра, 19 апреля, заседание сессии продолжат. Депутаты заслушают ежегодное послание губернатора Иркутской области Сергея Левченко о положении дел в регионе и основных направлениях областной государственной политики.