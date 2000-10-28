Комитет по бюджету рекомендовал принять законопроект о льготе на движимое имущество для предпринимателей 18:56, 17 апреля 2018 г.



Помочь бизнесу. Комитет по бюджету рекомендовал принять в окончательном чтении законопроект о льготе на движимое имущество для предпринимателей. Законопроект предлагает установить нулевую ставку по налогу на подобное имущество, приобретенное за последние три года.

Такая льгота действовала раньше, но закончилась с наступлением 2018 года. Сейчас налог составляет чуть больше одного процента за год. Однако субъекты России могут устанавливать льготные режимы. Этим правом и хотят воспользоваться парламентарии. По их мнению, это позволит среднему и малому бизнесу оставаться в строю. "У нас много встреч происходит с предпринимательским сообществом. И нам все сегодня говорят: уважаемые коллеги, вы задумались о том, как вы будете справляться с недостатком средств для выплаты МРОТа в бюджетных учреждениях, а как это будем делать мы. Я хочу сказать, что эта проблема на сегодняшний день остро стоит в предпринимательском сообществе. А прокуратура внимательно следит за этой темой. МРОТ должен быть обеспечен", - подчеркнула Наталья Дикусарова, вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области.

Такая мера поддержки уже есть в ряде регионов России. Однако в каждом из них предлагается свой вариант льготного налогообложения.