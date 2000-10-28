Около 40 участков иркутских дорог отремонтируют подрядчики по гарантии за свой счет 18:27, 17 апреля 2018 г.



Гарантийный срок на эти работы составляет три года. Специалисты проверили участки, где ремонт был не ранее 2015-го. Выявили нарушения. В основном, это трещины дорожного полотна, разрушение бордюрного камня. Об этом на выездном совещании мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил начальник департамента дорожной деятельности Андрей Пономарев.

Все работы должны завершить до 31 мая. В 2018 году в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 33 участка магистральных улиц Иркутска, заменят 32 км асфальта. На эти цели направят 676 миллионов рублей. А еще 73 миллиона выделят на ремонт улиц частного сектора.