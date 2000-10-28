В Иркутске автобус проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов 18:07, 17 апреля 2018 г.



Сбил пешеходов на переходе и уехал. В Иркутске автобус 74-го маршрута откровенно нарушил правила движения. Он проехал на красный сигнал светофора и проигнорировал людей. Сразу несколько человек превратились в живой кегельбан. Водитель автобуса подождал, пока очевидцы отвели пострадавших в сторону, после чего просто продолжил движение по маршруту. Все произошло вечером в понедельник возле остановки "Поселок энергетиков". Интересно, что полиция узнала обо всем только из соцсетей, никто из многочисленных свидетелей не сообщил о ДТП. Сейчас очевидцев и пострадавших просят обратиться к правоохранителям.