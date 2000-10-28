37 сельских клубов Иркутской области получат по одному миллиону рублей на ремонт 18:04, 17 апреля 2018 г.



37 сельских клубов Иркутской области - участников федерального проекта"Культура малой Родины"- получат по одному миллиону рублей на ремонт. Средства выделят из федерального, областного, а также местных бюджетов. Представители территорий сегодня были на связи во время селекторного совещания по реализации проекта.

В этом году в нем участвуют 17 муниципальных образований. Среди них Иркутский, Усольский, Черемховский, Заларинский, Куйтунский и другие районы, а также три города: Зима, Саянск и Слюдянка. Особенно активно проявил себя Тулунский район. Сразу семь учреждений вошли в проект. "Впервые в этом году средства из федерального бюджета пойдут именно на текущий ремонт учреждений культуры. В прошлом году ко мне как к региональному координатору с территорий поступали многочисленные просьбы именно о решении этого вопроса, о текущем ремонте. И я рад, что нам удалось добиться положительного решения", - сказал Андрей Чернышев, депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор федерального приоритетного проекта "Культура малой Родины".

Проект "Культура малой Родины" включает в себя не только сельские клубы. Также шесть театров из Черемхово, Усть-Илимска, Братска, Иркутска. Средства выделят на постановки и привлечение режиссеров, необходимое оборудование.