Серьезные нарушения выявила контрольно-счетная палата области в реализации программы "Молодежная политика" 17:53, 17 апреля 2018 г.



Сразу несколько серьезных нарушений выявила контрольно-счетная палата области в реализации программы "Молодежная политика". Большинство из них касается работы лагеря "Байкал-2020". Об этом сегодня говорили на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания региона.

Так, финансирование лагеря увеличивается, а количество участников, наоборот, падает. Кроме того, многие из этих участников не подходят по возрасту. Сомнения вызывают и иногда не обоснованные гранты на несколько сотен тысяч рублей. "Таким образом, включение в состав лагеря лиц, не имеющих к этому основания, не прошедших регистрацию, не прошедших конкурсный отбор, не подписавших обязательства, без соблюдения установленных требований, привело, по нашей оценке, к необоснованным расходам областного бюджета, только в части проживания и питания участников лагеря в размере более пяти миллионов рублей. Пять и четыре", - заявила Юлия Махтина, заместитель председателя контрольно-счетной палаты Иркутской области.

Материалы о нарушениях уже направили в прокуратуру и следственные органы. Схожие нарушения отмечены и в проведении областных фестивалей и конкурсов, направленных на молодежное участие. Это опять же несоблюдение возрастных критериев, слишком большие затраты на материальную атрибутику. По итогам отчета направят специальное письмо в адрес губернатора. А министерству рекомендуют принять комплекс мер, направленный на устранение недостатков.