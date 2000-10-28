Полицейского из Усть-Кута наградили "За смелость во имя спасения" 17:28, 17 апреля 2018 г.



Медаль эксперту-криминалисту вручил глава МВД России Владимир Колокольцев. Напомним, в декабре прошлого года старший лейтенант полиции Юлий Пешков по чистой случайности оказался рядом с домом, в котором взорвался баллон с пропаном. Услышав громкий хлопок, он, не раздумывая, вбежал в подъезд поврежденной пятиэтажки.

В одной из квартир полицейский увидел женщину в тяжелом состоянии, помог ей выбраться на улицу и передал бригаде скорой помощи. Затем отыскал в завалах двоих мужчин с серьезными ожогами. А после Юлий Пешков смог собрать и эвакуировать еще 15 человек, проживающих в этом подъезде. Молодого офицера наградили за профессиональные и человеческие качества, проявленные в экстремальной ситуации. "Служба в полиции, обеспечение безопасности правопорядка всегда были и остаются делом людей мужественных и благородных с сильной духовной мотивацией, готовых рисковать собой ради других. Подтверждение тому проявленный вами профессионализм и самоотверженность. Даже в свободное от службы время многие из вас не смогли пройти мимо чужой беды", - сказал Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ.

В этом году на торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград МВД пригласили 16 полицейских из 14 регионов страны. Подвергая опасности собственные жизни, они задерживали вооруженных преступников, вытаскивали из воды утопающих, выносили детей из огня, приходили на выручку упавшим на рельсы.