В Иркутске голая девушка вымазала себя экскрементами 16:45, 17 апреля 2018 г.



Абсолютно голая девушка прыгает по кровле здания и мажет себя экскрементами. Эту прогулку по крыше дома на углу улиц Красноярская и Зверева сняли очевидцы и выложили в сеть. Вероятно, что на подобный поступок девушка пошла в невменяемом состоянии, на одиночный пикет это совсем не похоже. К сожалению, дальнейшая судьба девушки неизвестна. Съемка на этом прекратилась.

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