19 апреля на сцене Иркутского музыкального театра состоится трибьют-шоу группы "Скорпионс" 14:26, 17 апреля 2018 г.



У иркутян вновь появилась возможность услышать песни знаменитого немецкого коллектива "Скорпионс" в живом исполнении. Группа "Экстроверт" готовит очередное шоу, где исполнит лучшие композиции.

Репетиции поздним вечером. В полном составе прогон. До концерта осталось два дня. Первое такое выступление состоялось два года назад и собрало большое количество зрителей. "Начали мы готовиться еще 2 года назад, когда впервые сыграли это шоу на сцене театра. Тогда было сложно, потому что песен много. Сейчас по прошествии времени многие из этих песен у нас в репертуаре клубном, и мы их исполняем везде. И уже готовиться легче, потому что мы все практически знаем, все помним", - рассказывает Максим Попов, бас-гитарист группы "Extrovert".

На вопрос: почему же выбор снова пал на исполнение хитов именно "Скорпионс", участники коллектива отвечают однозначно: музыка наша. Легко играть, легко исполнять. Да и такая музыкальная легенда всегда интересна иркутянам.

Максим Попов, бас-гитарист группы "Extrovert": Дело в том, что у нашего вокалиста похож тембр, похожа манера пения. Поэтому "Скорпионс" - это был естественный выбор для нас абсолютно.

Вадим Данилов, барабанщик группы "Extrovert": Потому что, во-первых, в России никто этого не делал, по крайней мере, в таких масштабах. И так как в Иркутске они появляются не так часто, как хотелось бы, насколько я помню, за последние дцать лет это было один раз, мы решили: почему бы не порадовать слушателя качественным исполнением песен группы "Скорпионс".

Группа "Экстроверт" известна большинству иркутской публики по сотрудничеству с Иркутским музыкальным театром. В том числе, по участию в таких постановках как "Иисус Христос - суперзвезда" и "Юнона и Авось". Поэтому и площадкой для проведения концерта станет именно сцена театра. При исполнении песен популярных групп для большой аудитории часто возникает вопрос о нарушении авторских прав. Но, несмотря на известность коллектива "Скорпионс" по всему миру, все оказалось гораздо проще, чем ожидали музыканты. "Мы думали, что будут проблемы с авторскими правами, но связались с юристом "Скорпионс", и единственное, что он нам запретил, – это использовать официальный логотип группы на афише", - сказал Вадим Данилов.

Сейчас подготовка к концерту идет полным ходом, и уже 19 апреля на сцене Иркутского музыкального театра состоится трибьют-шоу группы "Скорпионс".