Иркутские спортсмены завоевали "Кубок Байкала" на 19-м открытом межрегиональном турнире по карате 14:22, 17 апреля 2018 г.



"Кубок Байкала" у иркутян. Команда Иркутской федерации каратэномичи стала лучшей в медальном зачете на 19-м открытом межрегиональном турнире по карате. Соревнования - вторые по значимости в России для отбора спортсменов в национальную сборную.

В этом году "Кубок Байкала" собрал более 400 участников, которые соревновались в разделах "ката", "кумитэ" и "тамешивари". Самыми зрелищными стали командные выступления. В командном ката спортсмены должны выполнять движения синхронно. У мужчин с этим лучше справились каратисты иркутского спортклуба "Фудо-Джитсу", у девушек - команда Иркутской федерации каратэномичи. Следующий "Кубок Байкала" станет юбилейным, 20-м.