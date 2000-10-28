Иркутск готовится к 9 Мая 14:20, 17 апреля 2018 г.



Город уже начали украшать - нужно установить больше сотни праздничных конструкций. К майским праздникам приведут в порядок мемориалы, памятники, обелиски и воинские захоронения. А с 23 апреля заработает информационный центр "Бессмертного полка". В этот же день стартует молодежная акция "Георгиевская ленточка".

К празднику готовятся и участники торжественного шествия. Их тренировки пройдут вечером 4 и 5 мая на площади графа Сперанского. Это напротив областной администрации. Генеральная репетиция состоится 7 мая с 17.00 до 22.00. Движение транспорта на это время ограничат. А 9 мая на усиленный режим работы перейдут коммунальные службы, а также сотрудники полиции и ГИБДД. На время праздника - с 8.00 до 00.00 - запретят розничную продажу алкоголя.